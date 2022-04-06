Городяни запалили сотні лампадок, в тому числі виклавши з них карту України.

У Львові ввечері 5 квітня 2022 року пройшла загальноміська акція "Світло пам'яті".

На акції побував фотокореспондент УНІАН.

Городяни запалили сотні лампадок, в тому числі виклавши з них карту України.

Також пройшла панахида за участю представників усіх релігійних конфесій в пам'ять про невинно вбитих українців, загиблих від рук російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2022 року відбулося засідання Радбезу ООН для обговорення масових вбивств у Бучі Київської області, скоєних російськими військовими.

На даний момент організація Об'єднаних Націй вже задокументувала 1 480 загиблих мирних жителів з часу початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Серед загиблих 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.

Тільки в одній Бучі під Києвом, за даними мера міста Анатолія Федорука, російські військові під час окупації розстріляли, щонайменше, 320 мирних жителів.

Після звірств, скоєних росіянами в Бучі, у світі заговорили про чергове посилення санкції проти Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський закликав світ до введення проти РФ санкцій, які були б співмірними зі звірстами, що здійснюються російськими військовими в Україні.