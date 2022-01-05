Пологи приймав старший син, поки чоловік бігав до медзакладу кликати на допомогу медиків, розказала жінка. Наразі її з новонародженим сином вже виписали з лікарні.

Жителька Волинської області Христина Єсейкіна, яка народила сина в автівці поруч із приймальним відділенням обласного перинатального центру у Луцьку, розповіла, що це шоста дитина у її родині.

Пологи відбулися в останній день 2021 року. Хлопчика назвали Захаром, йдеться у сюжеті Суспільного.

Зі слів жінки з'явитися на світ малюку допоміг його 15-річний брат Юрій і лікарка-інтерн, яка почула крики з машини.

Читайте також"Новорічне диво": у Луцьку випадкова перехожа прийняла пологи у жінки

Єсейкіна розповіла, що 31 січня у неї розпочалися стрімкі пологи. Чоловік привіз її до лікарні і побіг шукати вхід у медичний заклад. Коли розпочалися перейми –поруч був лише старший син Юрій.

"Малий мені допоміг роздягнутися, прийняв голівку він, повністю малого положив на сидіння Юра", – розказала породілля.

Завершити пологи допомогла вже лікарка-інтерн Наталія Мороз. За її словами, того дня вона вже збиралася йти додому. Надворі побачила розгубленого чоловіка, з припаркованої машини почула крики жінки.

"У мене була одна проблема, що на вулиці нічого немає. А коли прийшла акушерка з усіма речами, то не було вже за що переживати", – розказала лікарка, додавши, що транспортувати породіллю в приміщення не було сенсу, бо усе відбувалося в лічені хвилини.

Маму та малюка вже виписали з лікарні. Зустріти жінку з сином прийшла уся родина.

Упродовж минулого року таких екстрених пологів було декілька, – зазначила керівниця Волинського медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. Точної цифри не називає. З її слів, інтерн, яка працює в перинатальному центрі півтора року, спрацювала професійно – її перші дії були правильними і чіткими.

Вас також можуть зацікавити новини: