Дитина народилася у мікроавтобусі напередодні Нового року.

В Луцьку біля перинатального центру жінка народила дитину. Пологи приймала випадкова дівчина.

Про це повідомляє "Вісник-К".

Подія сталася вчора, 31 грудня, близько 13:40 в Луцьку поблизу перинатального центра. Про неї виданню розповіла очевидиця.

Читайте такожПологи "на колесах": на Закарпатті 21-річна народила у "швидкій" четверту дитинуЗазначається, що жінка народила дитину в салоні мікроавтобуса, який припаркувався поруч з центром. Пологи прийняла дівчина, яка вийшла з перинатального. На щастя, вона виявилася інтерном та зреагувала миттєво.

"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла дівчина і прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне диво, народився хлопчик", – розповідає жінка.

Раніше повідомлялося, що у Львові багатодітна жінка народила шістнадцяту дитину.

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