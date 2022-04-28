Виснажлива евакуація чоловіка та його собаки тривала аж п'ятеро діб.

Житель Маріуполя та його собака пішки дісталися до Запоріжжя за 5 днів.

Про це розповіли волонтерки Людмила Швайка та Галина Однорог.

Українець та його чотирилапий друг йшли на свій страх та ризик, оскільки не знали, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками.

Шлях до порятунку пролягав через обстріли, негоду, спеку, тому вони кілька разів прощались з життям.

Руки чоловіка почорніли від бруду, холоду та маленьких опіків.

Стан песика зараз стабільний. Його нагодували, обробили від паразитів та полікували лапки.

"У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитися, а її господар не вірить, що дійшов. Що зміг. Що довірився інтуїції. Що вижили. Що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних", – розповіла волонтерка Людмила.

Собаку на прізвисько Жужа віднесли в вагон потягу на руках, оскільки після виснажливої дороги вона не змогла ступити й кроку.

Волонтери допомогли чоловіку та Жужі поїхати до родичів.

Нагадаємо, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через антисанітарію в місті та небезпеку підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку.

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