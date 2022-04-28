Житель Маріуполя та його собака пішки дісталися до Запоріжжя за 5 днів.
Про це розповіли волонтерки Людмила Швайка та Галина Однорог.
Українець та його чотирилапий друг йшли на свій страх та ризик, оскільки не знали, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками.
Шлях до порятунку пролягав через обстріли, негоду, спеку, тому вони кілька разів прощались з життям.
Руки чоловіка почорніли від бруду, холоду та маленьких опіків.
Стан песика зараз стабільний. Його нагодували, обробили від паразитів та полікували лапки.
"У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитися, а її господар не вірить, що дійшов. Що зміг. Що довірився інтуїції. Що вижили. Що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних", – розповіла волонтерка Людмила.
Собаку на прізвисько Жужа віднесли в вагон потягу на руках, оскільки після виснажливої дороги вона не змогла ступити й кроку.
Волонтери допомогли чоловіку та Жужі поїхати до родичів.
Нагадаємо, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через антисанітарію в місті та небезпеку підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку.