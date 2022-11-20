Жителі одного з окупованих сіл Мелітопольського району спалили російський прапор на будинку культури. Коли вогонь перекинувся на будівлю, ніхто навіть не намагався його тушити.
Як повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров, "жителі Мелітопольщини навіть на 9-му місяці окупації яскраво показують спротив будь-чому рашистському".
"У селі Миронівка Мелітопольського району хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелось пожертвувати цілою будівлею", – написав Федоров.
При цьому він зазначив, що ніхто з місцевих навіть не намагався тушити пожежу.
"Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "руський мір" тільки в пекельному полум’ї", – наголосив Федоров.
Ситуація в Мелітополі
14 листопада 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на майже всій тимчасово окупованій частині Запоріжжя немає енергопостачання. Сюди відносяться і великі міста, наприклад, Токмак. У зв'язку зі зникненням електрики почалися проблеми з водою.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що російські окупанти перекидають війська у Мелітополь з Каховки та Нової Каховки. За його словами, звільнення Мелітополя може відрізати росіян від постачання з РФ.
Раніше повідомлялося, що колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує звільнення Мелітополя та Маріуполя від окупантів уже цієї зими.
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