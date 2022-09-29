Він, зокрема, забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії та продуктів до місць базування ворога.

Служба безпеки України затримала колаборанта, якого росіяни під час тимчасової окупації Київської області призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Згідно з даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" та "директора комбінату комунальних підприємств".

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"Саме там ворожий поплічник облаштував своє "робоче місце" і проводив зустрічі з місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що чоловік забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.

"Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО", - мовиться у дописі.

В СБУ підкреслили, що у разі відмови "здавати" українських воїнів ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

"Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником ЗС РФ з позивним "отєц Кіріл", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Димера чоловік переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Так, слідчі спецслужби повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Солом'янський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окупація селища Димер

Димер - невелике селище у Вишгородському районі Київської області.

Вранці 25 лютого загарбницька армія Російської Федерації заїхала на територію селища та окупувала його.

Вже 1 квітня підрозділи Збройних Сил України деокупували Димер та ряд інших населених пунктів.

Раніше мешканка Димера розповіла, як вони жили під час окупації. За її словами, в селищі були "бойові буряти", росгвардія та кадировці.

За цей час у Димері зникли безвісти 30 полонених.

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