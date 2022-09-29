Служба безпеки України затримала колаборанта, якого росіяни під час тимчасової окупації Київської області призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".
Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.
Згідно з даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" та "директора комбінату комунальних підприємств".
"Саме там ворожий поплічник облаштував своє "робоче місце" і проводив зустрічі з місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами", - розповіли в СБУ.
Зазначається, що чоловік забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.
"Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО", - мовиться у дописі.
В СБУ підкреслили, що у разі відмови "здавати" українських воїнів ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
"Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником ЗС РФ з позивним "отєц Кіріл", - йдеться у повідомленні.
Після звільнення Димера чоловік переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Так, слідчі спецслужби повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Солом'янський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окупація селища Димер
Димер - невелике селище у Вишгородському районі Київської області.
Вранці 25 лютого загарбницька армія Російської Федерації заїхала на територію селища та окупувала його.
Вже 1 квітня підрозділи Збройних Сил України деокупували Димер та ряд інших населених пунктів.
Раніше мешканка Димера розповіла, як вони жили під час окупації. За її словами, в селищі були "бойові буряти", росгвардія та кадировці.
За цей час у Димері зникли безвісти 30 полонених.