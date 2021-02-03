В даний час хлопець прийшов до тями і починає потроху ходити.

15-річний підліток з України Юрій Симканич, якого жорстоко побили в Парижі, вийшов з коми. В даний час хлопець знаходиться на реабілітації.

Читайте такожПобитого у Парижі українця вивели зі штучної коми (відео)"Слава Богу, Юрчик прокинувся. Зараз він приходить до тями, говорить, ходить і їсть. Нас перевели в реабілітаційний центр. Скільки там повинні пробути - не знаємо", - розповіла мати хлопця Наталія Крученик, передає "Сьогодні".

Вона зазначила, що правоохоронні органи розслідують справу про побиття, і до того, як це робиться, у неї претензій немає.

"Слідство триває, дев'ять затриманих, п'ятеро - за гратами і четверо - під домашнім арештом", - розповіла мати хлопця.

Побиття українського підлітка в Парижі: деталі

Побиття українця в Парижі сталося 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій з друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. З металевими палицями і бітами вони атакували студентів.

Всього в рамках цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх і один дорослий).

22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан продовжує залишатися важким.

31 січня нападникам на українського підлітка в Парижі висунути обвинувачення.

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Автор: УНІАН