Зеленський наголосив, що знайти й покарати нападників - це "питання цивілізованості".

Президент Володимир Зеленський відреагував на жорстоке побиття українського юнака у Парижі, заявивши, що нападники повинні опинитися у в’язниці.

Читайте такожЗвіряче побитого в Парижі 14-річного українця почали виводити з коми, його сім’я продовжує пошук свідківПро це він написав у Facebook. "Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити", - написав Зеленський, додавши, що хлопець з друзями повертався зі школи, коли на них напали.

Президент зауважив, що постраждалий досі перебуває у тяжкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах, але є підстави сподіватися, що він одужає.

"Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави", - підкреслив він.

За словами Зеленського, посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.

«Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці», - резюмував він.

Побиття українця в Парижі: деталі

За даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця, який у тяжкому стані перебуває у реанімації. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН повідомив, що українське посольство у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього громадянина звернулося до прокуратури Парижа.

22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан і надалі залишається тяжким.

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Автор: Костянтин Гончаров