За його словами, РФ не відповідає міжнародним організаціям та іншим посередникам.

Росія не надає інформацію про викраденого журналіста УНІАН Дмитра Хилюка ні уповноваженому ВР із прав людини Дмитру Лубінцю, ні міжнародним організаціям.

"Ситуація не змінилася. На жаль, офіційно інформацію, де він перебуває, у якому становищі, що з ним відбувається, російська сторона ні мені, ні наскільки мені відомо, іншим міжнародним організаціям, якимось посередникам, не надає", - сказав український омбудсман поінформував на брифінгу.

Відповідаючи на питання щодо цивільних заручників, Лубінець розповів, що ситуація є вкрай жахливою.

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"Фактично кожного дня росіяни продовжують затримувати цивільних на тимчасово окупованій території України, таким чином поповнюючи цей список", - пояснив він.

Викрадення росіянами Хилюка - що відомо

Як відомо, Хилюка разом з його батьком окупанти викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київщини. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра разом із ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії. Єдиною звісткою про стан журналіста був його лист від квітня 2022 року.

В Україні справою щодо зникнення Хилюка займається СБУ. Група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких РФ незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

Лубінець повідомляв, що неодноразово під час контактів з російською стороною питав щодо повернення до України журналіста Хилюка.

Нещодавно з'явилась інформація, що його перемістили в одну з в'язниць Володимирської області за кілька сотень кілометрів на схід від Москви. Репортери без кордонів повідомили, що, згідно з останніми даними, Хилюк живий.

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