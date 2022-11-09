За виручені кошти від продажу літака міська рада закупила для ЗСУ три американські дрони.

У Тернополі з третьої спроби продали демонтований пам’ятник радянським льотчикам і купили на виручені кошти дрони для ЗСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, корпус радянського літака МІГ-17, який раніше височів на постаменті на пр. С. Бандери, продали на аукціоні за 360 тис. грн. з ПДВ.

Попередньо аукціон двічі не відбувався через відсутність охочих придбати літак. Лот продали з третьої спроби, аукціон провели для єдиного учасника, яким стала місцева будівельна компанія "Креаторбуд".

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За виручені кошти від продажу літака міська рада закупила для ЗСУ три американські дрони. Після того, як учора в соцмережах тернополяни почали обговорювати ціни і стверджувати, що на виручені кошти можна було купити більше квадрокоптерів, сьогодні міська рада оприлюднила ціни, за якими купувала обладнання.

"Придбано квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo – 2 штуки (країна походження США, ціна за одиницю 133 780, 5 грн.) та DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (High Resolution Radiometric Thermal) – 1 штука (країна походження США, ціна за одиницю – 271 876 грн.) Варто врахувати і те, що часто заявлені ціни в інтернеті на такого типу обладнання можуть щоденно коливатись з різних причин, зокрема, це залежить від наявності такого обладнання на складах, термінів поставки та форми розрахунків, адже багато хто з підприємців працюють лише за готівку", – йдеться в повідомленні мерії.

В міській раді пояснили, що купили ті моделі, які замовили представники тернопільської артбригади. Найближчими днями куплену техніку відправлять бійцям на фронт.

Демонтаж літака у Тернополі та його продаж

Літак демонтували уночі 13 квітня цього року як радянський символ.

Минулого року міськрада ініціювала електронне опитування тернополян, заявивши, що пам’ятник перебуває в аварійному стані і потребує ремонту або демонтажу. Тернополяни більшістю голосів обрали ремонт. Відтак у мерії тоді відмовилися від демонтажу.

Про аварійний стан композиції в міській раді вели мову ще з 2012 року, коли при мерії вже створювали комісію. Тоді було подано чимало рекомендацій, як і минулого року. Однак в міськраді їх чомусь не втілили.

До цього Тернопільська міська рада вже двічі погоджувала демонтаж літака. Вперше це робили у 1992 році, одразу після здобуття Україною незалежності.

А у 2010 році депутати знову підтримали демонтаж літака, правда лише після повторного голосування. Тоді Державний музей авіації України попросив надати для їхньої експозиції літак з постаменту. Тоді ідея демонтажу викликала тривалі дискусії. Зокрема, тодішній депутат міськради, командир місцевої 11-ї окремої артилерійської бригади Сергій Корнійчук висловив переконання, що не можна демонтувати літак, "який є однією із візиток Тернополя", не порадившись з громадою. Натомість прибічники демонтажу літака наголошували, що історичної цінності літак не становить, оскільки він був випущений вже після Другої світової, а тому не може бути пам’ятником льотчикам війни. Депутати, які підтримували ідею збутися літака, також вказували, що одразу біля літака споруджено пам’ятний курган борцям за волю України, і таке сусідство не є доречним.

Монументальну композицію з літаком у Тернополі встановили у 1972 році як данину пам’яті загиблим у Другій світовій війні льотчикам.

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