Ситник відповідав за питання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сьогодні, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК. Зазначається, що він був призначений на цю посаду 12 травня 2022 року.

Зауважується, що Ситник відповідав за такі напрями: координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України; фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції.

Також він відповідав за напрями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, моніторингу та контролю виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Відео дня

"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті НАЗК, з квітня 2015 року до квітня 2022 року Ситник очолював Національне антикорупційне бюро України.

"Був призначений на цю посаду за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади та з командою створив правоохоронний орган", - зазначили в агентстві.

Кар'єра Артема Ситника

Як повідомляв УНІАН, директор НАБУ Артем Ситник звільнився із займаної посади у квітні 2022 року у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень.

12 травня 2022 року Ситника було призначено заступником голови НАЗК.

Вас також можуть зацікавити новини: