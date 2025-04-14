Згодом можливість сплатити штраф зʼявиться у додатку "Резерв+".

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12093, яким пропонується встановити знижку для порушників військового обліку, якщо вони добровільно сплатять штраф. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку", - написала Черногоренко.

Штраф зі "знижкою": що відомо

Восени 2024 року стало відомо, що у ВР пропонують надати знижку у 50% для військовозобов'язаних, які невчасно оновили свої дані, але самостійно ініціюють накладення на себе штрафу за це.

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Наразі штраф за порушення військового обліку - від 17 000 до 25 000 гривень. Натомість якщо порушник самостійно звернеться до уповноважених органів, то йому доведеться сплатити 8500 гривень. Якщо ж протягом 20 днів людина не сплатить штраф зі знижкою, їй доведеться оплачувати повну суму. У Міноборони також наголосили, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації.

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