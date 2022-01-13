Після проведення полігонних випробувань техніку передали українським військовим.

Партію відремонтованих ЗСУ-23-4М "Шилка" було передано підрозділам Сухопутних військ України.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Укроборонпрому".

Зазначається, що державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки.

"Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - сказано у повідомленні.

В.о. директора підприємства Олександр Попов розповів, що контракт виконано в рамках держоборонзамовлення у 2021 році.

ЗСУ-23-4 "Шилка": технічні характеристики

ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.

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