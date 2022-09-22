Для всіх вчорашній обмін став несподіванкою, родичі і звільнені військові – у шоковому стані.

Родичі військових та медиків, що були звільнені з російського полону під час обміну 21 вересня, розповіли, якими були перші розмови з українськими захисниками.

Як розповіла в ефірі ТСН Світлана Поліщук, мати парамедика Катерини "Пташки" Поліщук, дочка здивувала її дзвінком вчора ввечері.

"Подзвонила Катруся вчора пізно ввечері, привіталася, її перші слова були іноземною мовою, не російською. Був чужий номер, я не зрозуміла, хто, але коли моя донечка сказала: "Хто з тобою може так вітатися?"... Тоді я почула дуже рідний голос, зрозуміла. Це було для мене дуже приємною несподіванкою", – каже вона.

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Кажучи про емоційний стан доньки, Світлана зазначила: "Як трималася, так і тримається". Вона зауважила, що "Пташка" була цілеспрямованою і бойовою із самого дитинства.

"Вареники з сиром були замовлені ще коли вона була на "Азовсталі". І торт шоколадний бісквітний торт з вишнями – це теж було замовлення. Вдома буде чекати!", – додала мати парамедика, розповідаючи про майбутню зустріч зі звільненою дочкою.

Тетяна Харько, сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського, в коментарі LIGA.net розповіла, що перша їхня розмова тривала лише кілька хвилин. Із неї випливало, що Сергій знаходиться в шоковому стані.

"Про обмін я дізналася сьогодні вночі. Був телефонний дзвінок від мого брата. Він тривав дві-три хвилини максимум. Почула його голос і дуже зраділа, тому що я не розраховувала, що так буде складатися ситуація. Це була дуже емоційна розмова. Там були сльози, щастя і радість. Він сказав, що з ним все добре. Навіть тоді він не зміг чітко сказати, де перебуває. Зараз ми всі знаємо, що він перебуває в Туреччині. Але тоді я запитала: "Сергію, скажи, будь ласка, де ти?" А він відповів: "Не знаю, напевно, в Туреччині". Він зателефонував, ще не розуміючи повністю всю ситуацію". Я запитувала, кому він ще зателефонував. Він сказав, що це перша телефонна розмова, зі мною він говорить першою. Більше жодних подробиць він не встиг розповісти, було замало часу", – розповіла сестра звільненого бійця.

Тетяна зазначила, що, судячи за відео, стан здоров’я її брат у полоні міг значно погіршитися.

"Ні. У відео, яке ми всі бачили, видно, що він дуже схуд. Деякі люди його не впізнають просто. Лише за голосом. Навіть коментар від президента був, що "Волина" сам на себе не схожий". Ми тільки здогадуємося з жахом, що вони там пережили й через що їм довелося пройти. … Я впевнена, що потрібно перевірити стан здоров’я Сергія, зробити всі можливі аналізи. Я думаю, ми це будемо робити. Я дуже рада, що він живий, що він може дихати й розмовляти. Ми не розуміли, що з ними там роблять, до чого там доводять хлопців", – сказала вона.

Сандра Кротевич, сестра начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича, в ефірі телемарафону також розповіла, звільнення брата з полону стало для них несподіванкою.

"Я не очікувала взагалі. Ми зустрічали хлопців і дівчат, не знали, хто буде за списками і приїде. Був дуже великий шок, і до цієї секунди у мене шок. Ми не очікували, що повернуться командири, ми очікували їх найостаннішими. … Мені трошки вдалося з ним поспілкуватися, але я, на жаль, не так, як мені б хотілося… Вони зараз проходять, скажімо так, огляд медичний. У них так само шок, вони не очікували, не знали, куди їх везуть. Були м’яко кажучи шоковані, що це відбулося. Я думаю, що ви бачили і за фото, і за відео, командирів, які зараз в Туреччині, що вони не розуміють де вони і що відбувається", – розповіла вона.

Кротевич наголосила, що звільнено тільки 20% захисників, що потрапили у полон, і Асоціація родин захисників "Азовсталі" продовжуватиме свою роботу щодо повернення всіх їх додому.

Обмін полоненими і звільнення захисників "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, територія металургійного комбінату "Азовсталь" оборонялася українськими військовими на завершальній стадії оборони Маріуполя. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з території заводу вийшли 2,5 тисячі українських бійців. Вони потрапили у полон до РФ із домовленістю про їхній подальший обмін.

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За майже три місяці, 21 вересня, Україна повернула з полону окупантів ще 215 захисників. 188 з них – захисники "Азовсталі" (108 – з "Азову"), 124 звільнених – офіцери.

200 українських захисників обміняли на звинуваченого у держзраді нардепа, кума російського диктатора Віктора Медведчука. Як повідомлялося, він дав усі можливі свідчення слідству перед обміном.

Також було вільнено п'ятьох українських командирів: Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара та Олега Хоменка з "Азову", Дениса Шлегу з Нацгвардії України. 5 супергероїв обміняли на 55 російських військовополонених.

П'ятеро українських командирів перебувають у безпеці у Туреччині, вони не повернуться до України до завершення війни. Це відбувається відповідно до домовленостей між президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом та відповідно механізму поводження з військоповолоненими, прописаним у Женевської конвенції, яку постійно прагне порушити Росія.

Крім цього, додому повернено вагітних військовослужбовиць (Мар’яну Мамонову, Яну Шумовецька та Анастасію Черненьку), парамедика Катерину Поліщук "Пташку".

Також з полону повернули 10 захисників України з інших країн. Це п’ятеро громадян Великобританії, двоє громадян США та по одному представнику Швеції, Хорватії та Марокко. З 21 вересня вони перебувають на території королівства Саудівська Аравія в місті Ер-Ріяд.

Як наголошує українська влада, цей обмін не є частиною мирних переговорів з країною-агресором, а твердження про те, що Україна нібито заплющить очі на спробу РФ провести "референдуми" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей не відповідає дійсності.

Зауважимо, що президентові Володимиру Зеленському, очільнику ГУР МО Кирилу Буданову та голові ОПУ Андрію Єрмаку, МВС та СБУ вдалося значно збільшити чисельність переданих на обмін осіб – з 50, про яких йшлося спершу, до 200.

В майбутньому планується масштабний обмін полоненими в форматі всіх на всіх. Цей процес відбувається за участі ООН та президента Туреччини.

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