Вже у 2022 році Гетманцев відзначився причетністю до необгрунтованого блокування податкових накладних.

Нещодавно голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування фізичних осіб-підприємців.

На словах, йдеться нібито про хороші ініціативи та бажання додаткового наповнення бюджету, однак, методи, що пропонуються, наштовхують на роздуми: чи не є ця ініціатива Гетманцева черговим намаганням знищити бізнес під час війни. До таких висновків спонукають факти, що стосуються самого Гетманцева та будь якого намагання щось реформувати чи, принаймні, заявити про це.

Приміром, яскравим спогадом постає вислів Гетманцева, яким він порівняв український бізнес з гусаками, яких потрібно обскубувати. Далі були неодноразові заклики підприємців до президента щодо позбавлення його депутатського мандата, публічні перепалки з чиновниками та журналістами тощо. Однак, попри це, Гетманцев досі знаходиться на посаді.

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Ще одним гучним скандалом, який стосується безпосередньо Гетманцева і про який повідомляли журналісти є його бізнес у Криму, який наповнює бюджет РФ, а не України та маму-мільйонерку. У розслідуванні також розповідається про корупційні схеми "Укравтодору" часів Януковича та зв'язки його голови Володимира Демішкана з Гетманцевим. Також, розслідувачі розповіли як Гетманцев представляв інтереси Демішкана.

Також, вже у 2022 році Гетманцев відзначився причетністю до необгрунтованого блокування податкових накладних.

Сьогодні ж, під час повномасштабного російського вторгнення Гетманцев хоче запровадження змін в системі єдиного податку, який, за його словами "перетворився в Україні з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу". Водночас, крім слів, жодних аргументованих підтверджень не надається. Ба більше, ця ж система чомусь раніше працювала і Гетманцева усе влаштовувало, а от на другому році повномасштабного вторгнення чомусь терміново потрібна "реформа", що може вилитися у знищення тих самих представників бізнесу, котрі не переживуть чергове "обскубування".

Для захисту своїх законних прав та інтересів бізнес об’єднався проти тиску правоохоронних органів, не виключено, що перевірки санкціоновані Гетманцевим в рамках "обскубування гусаків", та створив громадську організацію, яка буде опікуватися розвʼязанням цієї проблеми. Серед пріоритетних завдань – зміна законодавства, побудова нового діалогу з владою та рейтинг недоброчесних правоохоронців. Ініціативу підтримали вже понад 100 компаній.