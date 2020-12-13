Боб Арум і Едді Хірн налаштовані на проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в наступному році.

Глава промоутерської компанії Matchroomboxing Едді Хірн і президент Top Rank Боб Арум заявили про наміри організувати об'єднавчий бій в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Відповідні заяви вони зробили після перемоги Джошуа над Кубратом Пулєвим.

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"Схоже, все готово для найбільшого чемпіонського бою в суперважкій вазі з часів поєдинку Алі - Фрейзер в 1971 році. Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа за абсолютне чемпіонство. У понеділок ми в Top Rank почнемо працювати над організацією цього поєдинку", - написав у Twitter Арум, який представляє інтереси Ф'юрі.

Як повідомляє Sky Sports, промоутер Джошуа Хірн заявив:

"Ми знаємо, що ми повинні робити. Починаючи з завтрашнього дня, ми будемо домовлятися з Тайсоном Ф'юрі і змусимо його битися. Це найбільший бій в боксі, найбільший бій в історії британського боксу. Я знаю, що Джошуа хоче цього".

Сам Джошуа після бою проти Пулєва сказав, що готовий битися з будь-ким, у кого є пояс: "Якщо це Ф'юрі - нехай буде Ф'юрі".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента за лінією IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам. Він заявив, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.

У такому випадку Усик може оскаржити титул WBO з британцем Джо Джойсом.

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Автор: Антон Дудар