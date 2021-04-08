Чинний мер Києва розташувався на восьмій сходинці.

WBC оприлюднила рейтинг найкращих своїх чемпіонів.

Про це повідомляє klitschko-brothers.

Віталій Кличко залишається єдиним за останні майже 20 років чемпіоном, який залишив свій титул вакантним, повторивши рішення Леннокса Льюїса.

Деонтей Уайлдер, який утримував титул після завершення кар'єри Віталієм Кличком п'ять років - найдовший термін після українця, не увійшов до першої десятки.

Так само туди не потрапив Тайсон Ф'юрі, який відібрав пояс в американця.

Двадцять шість боксерів володіли титулом чемпіона світу WBC в суперважкій вазі. П'ять з них повертали чемпіонський пояс організації - Мухаммед Алі (США), Майк Тайсон (США), Леннокс Льюїс (Великобританія), Хазім Рахман (США) і Віталій Кличко (Україна).

Зауважимо, що історія WBC знає сто двадцять боїв за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. З 2007 року Всесвітня боксерська рада заснувала титул "тимчасового" чемпіона. На цей момент їм володіє Діліан Уайт.

Топ-10 чемпіонів світу в історії суперважкої ваги за версією WBC:

1. Мухаммед Алі

2. Майк Тайсон

3. Леннокс Льюїс

4. Ларрі Холмс

5. Евандер Холіфілд

6. Джордж Форман

7. Джо Фрейзер

8. ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

9. Сонні Лістон

10. Кен Нортон

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Автор: Будрін Артем