Основний центральний захисник команди відмовився продовжувати контракт.

Центральний захисник луганської "Зорі" Джоель Абу Ханна найближчим часом змінить клубну прописку.

Про те, що він покидає українську команду, 23-річний гравець повідомив самостійно у своєму Instagram.

"Ніколи не було просто сказати "бувай" місцю, де ти відчував себе, як вдома. Я хотів би висловити свою подяку, що був частиною такого прекрасного клубу. Сім'я "Зорі" - це щось особливе, я ніде в іншому місці такого ще не відчував. Дякую моїм партнерам, команді й особливо фанатам. Я почну нову сторінку своєї кар'єри, але одне буде зі мною точно назавжди - "Зоря"! Спасибі за все! Ваш Джоель. Вперед "Зоря!!!", - зворушливо попрощався легіонер.

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Джоель Абу Ханна: кар'єра в "Зорі"

Абу-Ханна прийшов до "Зорі" влітку 2019-го року на правах вільного агента, підписавши контракт на два роки. За два сезони він зіграв за луганський колектив 55 матчів, в яких відзначився одним голом і одним асистом.

Під час виступів за "Зорю" Джоель отримав своє дебютне запрошення до Національної збірної Ізраїлю та тричі вже встиг вийти на поле у футболці цієї команди.

У минулому сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах та допоміг "Зорі" дійти до фіналу Кубку України, а також завоювати бронзові медалі УПЛ другий рік поспіль.

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Автор: Артем Будрін