Лідер чемпіонату Італії "Інтер" проявляє інтерес до воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна.
Про це повідомляє Calciomerato.
Італійський клуб планує підготувати заміну для свого основного воротаря - 36-річного Саміра Хандановича - перш ніж у цьому виникне гостра потреба.
Читайте такожУ Шахтарі розповіли про трансферні плани на зимове міжсезоння
Джерело зазначає, що кандидатура Трубіна подобається керівництву "Інтера". У матчах Ліги чемпіонів проти італійського клубу український голкіпер сповна продемонстрував свій потенціал.
Однак Трубін є не першим кандидатом у списку на посилення воротарської позиції в "Інтері". Фаворит - 26-річний голкіпер "Удінезе" Хуан Муссо. Правда, "Інтер" може відштовхнути ціна на воротаря - 30 мільйонів євро.
Анатолій Трубін: прогрес у "Шахтарі"
- 19-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду "гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".
- На даний момент голкіпер провів за "гірників" 21 матч. У сезоні 2020-2021 він став основним воротарем команди.
- У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021 Трубін тричі зумів зберегти свої ворота сухими. За підсумками матчу з "Реалом" він був включений до символічної збірної тижня в ЛЧ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram