Анатолій Трубін у двох матчах проти "Інтера" зберіг свої ворота сухими.

Лідер чемпіонату Італії "Інтер" проявляє інтерес до воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Calciomerato.

Італійський клуб планує підготувати заміну для свого основного воротаря - 36-річного Саміра Хандановича - перш ніж у цьому виникне гостра потреба.

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Джерело зазначає, що кандидатура Трубіна подобається керівництву "Інтера". У матчах Ліги чемпіонів проти італійського клубу український голкіпер сповна продемонстрував свій потенціал.

Однак Трубін є не першим кандидатом у списку на посилення воротарської позиції в "Інтері". Фаворит - 26-річний голкіпер "Удінезе" Хуан Муссо. Правда, "Інтер" може відштовхнути ціна на воротаря - 30 мільйонів євро.

Анатолій Трубін: прогрес у "Шахтарі"

19-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду "гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".

На даний момент голкіпер провів за "гірників" 21 матч. У сезоні 2020-2021 він став основним воротарем команди.

У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021 Трубін тричі зумів зберегти свої ворота сухими. За підсумками матчу з "Реалом" він був включений до символічної збірної тижня в ЛЧ.

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Автор: Антон Дудар