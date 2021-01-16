Очолив даний рейтинг тренер збірної Німеччини.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила рейтинг найкращих тренерів національних збірних за останнє десятиліття.

Він опублікований на сайті IFFHS.

Список найкращих тренерів десятиліття був складений на основі щорічних рейтингів двадцяти найкращих наставників. За перше місце в щорічному рейтингу тренер отримував 20 балів, за друге - 19 і так далі.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко набрав 24 бали і посів 17-е місце.

Очолив рейтинг головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев, який у 2014 році привів команду до перемоги на чемпіонаті світу.

Рейтинг найкращих тренерів збірних за десять років

1. Йоахім Лев (збірна Німеччини) - 155 очок

2. Дідьє Дешам ( збірна Франції) - 101

3. Тіте (збірна Бразилії) - 81

4. Оскар Табарес (збірна Уругваю) - 74

5. Фернанду Сантуш (збірна Греції, збірна Португалії) - 74

6. Вісенте дель Боске (збірна Іспанії) - 72

7. Роберто Мартінес (збірна Бельгії) - 70

8. Хосе Пекерман (збірна Колумбії) - 55

9. Марк Вільмотс (збірна Бельгії, збірна Кот-д'Івуару, збірна Ірану)

10. Гарет Саутгейт (збірна Англії) - 43 ...

17. Андрій Шевченко (збірна України) - 24

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти пропуску лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер заявив, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

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Автор: Антон Дудар