Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії проти "Донкастера", який представляє третій за силою англійський дивізіон.
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Ярмоленко вийшов на поле в основному складі "Вест Хема" і розташувався на позиції центрального нападника.
На 32-й хвилині матчу українець забив другий гол "молотобійців". Ярмоленко отримав пас у штрафну від Саїда Бенрахма і в дотик завершив атаку, елегантно прокинувши м'яч повз голкіпера.
Для Ярмоленка цей гол став третім за "Вест Хем" у сезоні, всі три він забив у кубкових турнірах.
Українець у підсумку провів на полі весь матч, а "Вест Хем" розгромив суперника з рахунком 4:0.
Відео опублікував Twitter-аккаунт Emirates FA Cup.
Cheeky 🍟#EmiratesFACup@WestHampic.twitter.com/18dPz1LQOM— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".
- У поточному сезоні на рахунку українця 16 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
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