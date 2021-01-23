Український футболіст забив свій третій гол у сезоні.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії проти "Донкастера", який представляє третій за силою англійський дивізіон.

Читайте такожГолий пас Ярмоленка приніс Вест Хему перемогу в матчі АПЛ (відео)

Ярмоленко вийшов на поле в основному складі "Вест Хема" і розташувався на позиції центрального нападника.

На 32-й хвилині матчу українець забив другий гол "молотобійців". Ярмоленко отримав пас у штрафну від Саїда Бенрахма і в дотик завершив атаку, елегантно прокинувши м'яч повз голкіпера.

Для Ярмоленка цей гол став третім за "Вест Хем" у сезоні, всі три він забив у кубкових турнірах.

Українець у підсумку провів на полі весь матч, а "Вест Хем" розгромив суперника з рахунком 4:0.

Відео опублікував Twitter-аккаунт Emirates FA Cup.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 16 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар