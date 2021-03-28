Андрій Ярмоленко не допоможе команді в двох найближчих матчах.

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не допоможе збірній України в матчах відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану.

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Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Відзначається, що футболіст не встигає відновитися після травми, через яку пропустив більше місяця. Залишкові наслідки пошкодження поки не дозволяють хавбеку бути готовим до найближчих ігор.

Ярмоленко вже покинув розташування збірної - він завершуватиме процес реабілітації в клубі.

Україна - Фінляндія: перед матчем

Матч Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.

"Жовто-синя" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.

Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.

Тренерський штаб українців, крім Ярмоленка, не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна і Віктора Циганкова, які знаходяться в лазареті. У той же час Фінляндії через травму не допоможе капітан Тім Спарв.

Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).

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Автор: Антон Дудар