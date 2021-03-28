Зі славетним французом солідарний головний тренер збірної Англії.

Видатний колишній футболіст "Барселони", "Арсеналу" та збірної Франції Тьєррі Анрі відмовився від соціальних мереж на підґрунті расизму. На думку зірки, власники платформ не регулюють активно проблеми расизму, знущань та психологічних страждань стосовно певних груп населення.

Анрі повідомив про це у своєму Twitter, сторінка якого вже видалена. Проте меседж залишився.

"Починаючи з завтрашнього ранку я піду з соціальних мереж до тих пір, поки уповноважені люди не регулюватимуть платформи з тією ж енергією і жорсткістю, з якою вони діють зараз при порушенні авторських прав", - написав екс-нападник. У нього було 10 мільйонів підписників у Facebook, та приблизно по 2,5 мільйони в Instagram й Twitter.

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Зауважимо, що таке рішення вітає головний тренер збірної Англії з футболу Гарет Саутгейт. Його слова наводить Sky Sports.

"Соціальні мережі не контролюють ситуацію, тому я повністю розумію відмову від них. Думаю, що кожному гравцеві, кожній помітній людині, хто може отримати таку негативну увагу, варто задуматися, чи хоче вона бути в такій ситуації".

"Під час зборів я намагаюся дистанціюватися від ЗМІ. Так, я не дуже в курсі того, що відбувається у світі, але якщо я не отримую негатив, світ стає кращим. Тож вважаю, нашим гравцям варто замислитися над таким вчинком", - вважає фахівець.

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Автор: Будрін Артем