"Манчестер Сіті" здобув вісімнадцяту перемогу поспіль у всіх турнірах.

"Арсенал" приймав "Манчестер Сіті" в 25-му турі Англійської Прем'єр-Ліги.

Долю матчу на "Емірейтс" вирішив гол Рахіма Стерлінга, забитий вже на 2-й хвилині матчу.

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"Ман Сіті" продовжив свою переможну серію у всіх турнірах до 18 матчів (13 з них - в АПЛ). Крім того, "городяни" повторили рекорд за кількістю виїзних перемог поспіль для команд з найвищого англійського дивізіону (11).

"Арсенал" не зумів вразити ворота "Сіті" в четвертому поспіль матчі в АПЛ, програвши в кожному з них.

"Арсенал" - "Манчестер Сіті" - 0:1

Гол: Стерлінг, 2

"Арсенал": Лено, Бельєрін, Марі, Холдінг (Давид Луїс, 82), Тірні, Ельнені (Себальос, 86), Джака, Едегор (Сміт-Роу, 73), Сака, Обамеянг, Пепе (Ляказетт, 73)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Діаш, Стоунз, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 63), Бернарду Сілва, Стерлінг, Марез

Відео гола

АПЛ: положення команд

"Ман Сіті" набрав 59 очок в 25 турах і лідирує в АПЛ, випереджаючи свого найближчого переслідувача "Лестер" на 10 очок.

У топ-четвірці також "Манчестер Юнайтед" (46 очок в 24 матчах) і "Вест Хем" Андрія Ярмоленка (45 очок в 25 іграх).

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Автор: Антон Дудар