Артем Кравець не забив з "точки", а "Коньяспор" вилетів.

Український форвард Артем Кравець не забив післяматчевий пенальті в матчі 1/4 фіналу Кубка Туреччини проти "Бешикташа".

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Форвард" Коньяспора " вийшов у цій грі на заміну на 65-й хвилині.

Основний і додатковий час матчу завершилися внічию - 1:1. У серії пенальті Кравець підійшов до м'яча першим, але пробив нехитро і не зумів переграти воротаря.

Також пенальті не реалізували ще два одноклубники українця. "Коньяспор" у підсумку програв у серії з рахунком 2:3.

Артем Кравець: виступи в сезоні 2020-2021

Кравець починав сезон у київському "Динамо", проте він провів у клубі лише місяць і зіграв лише в одному матчі. Форвард покинув київський клуб, щоб отримувати більше ігрової практики та мати шанс потрапити до збірної України.

22 вересня форвард підписав дворічний контракт з турецьким "Коньяспором".

У поточному сезоні на рахунку Кравця 7 голів і 2 результативні передачі в 17 матчах за "Коньяспор" в чемпіонаті Туреччини.

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Автор: Антон Дудар