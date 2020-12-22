Артем Мілевський не перейде у львівський "Рух".

Президент "Руху" Григорій Козловський спростував інформацію про те, що Артем Мілевський перейде у львівський клуб.

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Про це він сказав в інтерв'ю, яке опубліковане на YouTube-каналі Ruh TV.

"Чесно кажучи, якби я був головним тренером, і не було б філософії розвитку клубу, я б Селезньова і Мілевського з радістю взяв би в команду. Це для маркетингу супер", - сказав Козловський.

Однак він підкреслив, що у клубу інша філософія:

"Я б з радістю бачив би таких футболістів, але філософія клубу і тренера... У нас є тренерська рада, яка має затвердити кандидатуру. Остаточне рішення має бути за тренером. Філософія у нас така, що повинні грати молоді. Тому, на жаль, ні".

Нагадаємо, після 13 турів "Рух" займає в УПЛ 12-е місце, маючи в активі 9 очок.

Артем Мілевський: у пошуках нового клубу після "Динамо-Брест"

Мілевський виступав за "Динамо" Брест з літа 2017 по літо 2018 року, а також з січня 2019-го. Його контракт закінчився в грудні цього року, він став вільним агентом.

У складі брестського "Динамо" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.

У минулому сезоні форвард забив 6 голів і зробив 3 асисти в 27 матчах в чемпіонаті Білорусі.

Раніше агент 35-річного Мілевського підтвердив, що форвард може повернутися в УПЛ.

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Автор: Антон Дудар