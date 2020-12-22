Президент "Руху" Григорій Козловський спростував інформацію про те, що Артем Мілевський перейде у львівський клуб.
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Про це він сказав в інтерв'ю, яке опубліковане на YouTube-каналі Ruh TV.
"Чесно кажучи, якби я був головним тренером, і не було б філософії розвитку клубу, я б Селезньова і Мілевського з радістю взяв би в команду. Це для маркетингу супер", - сказав Козловський.
Однак він підкреслив, що у клубу інша філософія:
"Я б з радістю бачив би таких футболістів, але філософія клубу і тренера... У нас є тренерська рада, яка має затвердити кандидатуру. Остаточне рішення має бути за тренером. Філософія у нас така, що повинні грати молоді. Тому, на жаль, ні".
Нагадаємо, після 13 турів "Рух" займає в УПЛ 12-е місце, маючи в активі 9 очок.
Артем Мілевський: у пошуках нового клубу після "Динамо-Брест"
- Мілевський виступав за "Динамо" Брест з літа 2017 по літо 2018 року, а також з січня 2019-го. Його контракт закінчився в грудні цього року, він став вільним агентом.
У складі брестського "Динамо" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.
У минулому сезоні форвард забив 6 голів і зробив 3 асисти в 27 матчах в чемпіонаті Білорусі.
Раніше агент 35-річного Мілевського підтвердив, що форвард може повернутися в УПЛ.
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