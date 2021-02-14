Гранди європейського футболу зустрінуться вже в першому раунді плей-офф.

16 лютого на стадіоні "Камп Ноу" пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" та ПСЖ.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Барселона - ПСЖ.

На думку букмекерів, "Барселона" є фаворитом першого матчу.

На перемогу каталонців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,02. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,00, а виїзна перемога ПСЖ - 3,40.

У той же час "Парі Сен-Жермен", який не так давно очолив аргентинець Маурісіо Почеттіно, є фаворитом на вихід до чвертьфіналу ЛЧ.

Так, на прохід парижан букмекери виставили коефіцієнт 1,83, тоді як на "Барсу" - 2.04.

"Барселона" - ПСЖ: перед матчем

"Барселона" з 15 очками вийшла в плей-офф з другого місця у своїй групі, випередивши "Динамо" Київ і "Ференцварош, але поступившись "Ювентусу" за особистими зустрічами.

ПСЖ набрав 12 очок у непростій групі з "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед" та "Істанбулом" і посів перше місце.

"Барселона" і ПСЖ раніше вже чотири рази перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів (тричі - у чвертьфіналі і один раз - в 1/8 фіналу). Тричі переможцями з дуелей виходили каталонці. Остання і найбільш пам'ятна зустріч команд відбулася в 2017 році, коли після 0:4 в гостях "Барселона" перемогла 6:1 вдома.

Як мінімум у першому матчі проти "Барселони" на поле не вийде Неймар, який отримав травму.

Перед стартом в плей-офф Ліги чемпіонів "Барселона" в чемпіонаті Іспанії розгромила "Алавес" з рахунком 5:1, а ПСЖ з рахунком 2:1 в чемпіонаті Франції обіграв "Ніццу".

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Автор: Антон Дудар