Футболісти Баварії / фото REUTERS
"Баварія" повторно обіграла "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і пробилася до чвертьфіналу турніру.
Читайте такожЛіга чемпіонів: Баварія виграла сьомий матч у турнірі та продовжує захист титулу (відео)Для мюнхенського клубу це 19-й вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Як повідомляє Opta Franz, це новий рекорд турніру.
Раніше "Баварія" ділила перше місце за цим показником з "Барселоною", проте в цьому сезоні каталонці не змогли пробитися до чвертьфіналу.
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