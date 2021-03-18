Мюнхенці - рекордсмени за кількістю виходів до чвертьфіналу турніру.

"Баварія" повторно обіграла "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і пробилася до чвертьфіналу турніру.

Читайте такожЛіга чемпіонів: Баварія виграла сьомий матч у турнірі та продовжує захист титулу (відео)Для мюнхенського клубу це 19-й вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Opta Franz, це новий рекорд турніру.

Раніше "Баварія" ділила перше місце за цим показником з "Барселоною", проте в цьому сезоні каталонці не змогли пробитися до чвертьфіналу.

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Автор: Антон Дудар