Борис Тащи став єдиним на даний момент представником України в корейській лізі.

Український півзахисник Борис Тащи підписав контракт з південнокорейським клубом "Пхохан Стілерс", який виступає у вищому дивізіоні національного чемпіонату.

Про це повідомляється на офіційному сайті корейського клубу.

Читайте такожЧинний чемпіон Китаю, який купив у Шахтаря за 50 мільйонів євро бразильця, припинив існуванняВідзначається, що "Пхохан Стілерс" намагалися підписати Тащи ще влітку 2019 року, але тоді здійснити трансфер не вдалося.

Українець вже завершив самоізоляцію після прильоту до Південної Кореї і 5 березня приєднався до команди.

Тащи гратиме в корейському клубі під № 7.

Півзахисник став єдиним на цей час українцем в чемпіонаті Південної Кореї.

Борис Тащи: кар'єра

Останнім клубом 27-річного футболіста був німецький "Санкт-Паулі", за який він виступав з 2019 року.

До цього українець виступав за" Чорноморець", московське "Динамо", "Говерлу", німецькі "Штутгарт" і "Дуйсбург", а також чеську "Зброївку".

За національну збірну України Тащи не грав, а у складі юнацьких провів 49 матчів, забивши 9 голів.

У 2015 році повідомлялося, що Тащи отримав громадянство Болгарії, проте через бюрократичні проблеми він так і не розпочав виступати за болгарську збірну.

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Автор: Антон Дудар