"Шахтар" спробує взяти реванш за принизливу поразку в третьому турі.

У рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Німеччині зіграє проти гладбахської "Боруссії".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар.

Боруссія М - Шахтар: де дивитися матч по ТБ

Початок зустрічі - о 19.55.

Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Боруссії" з рахунком 6:0.

Боруссія М - Шахтар: прогноз букмекерів

"Боруссія" М

Після трьох турів "Боруссія" сенсаційно очолює групу В. Гладбахці зуміли набрати очки у всіх матчах - нічиї 2:2 з "Інтером" і "Реалом" і розгромна перемога над "Шахтарем". У підсумку - 5 очок і поул-позиція перед другим колом.

Між іграми проти "Шахтаря" "Боруссія" провела два матчі в рамках Бундесліги і не змогла виграти. Спершу команда поступилася "Байєру" з рахунком 3:4, а потім зіграла внічию з "Аугсбургом" - 1:1.

У Бундеслізі після восьми турів гладбахці займають тільки сьоме місце. У команди в активі 12 очок.

"Шахтар"

"Шахтар" стартував в ЛЧ з сенсаційної виїзної перемоги над "Реалом" (3:2), а потім набрав очки і в матчі проти "Інтера" (0:0). Однак "гірники" оступилися там, де від них найменше цього чекали - 0:6 у грі з "Боруссією".

У підсумку "Шахтар", набравши 4 очки, займає друге місце в групі В. Але у "Реала" також 4 бали.

Після розгрому від "Боруссії" "Шахтар" відігрався на "Динамо", обігравши ослаблений склад киян з рахунком 3:0 в УПЛ. Перед поєдинком у Німеччині в національному чемпіонаті "гірники" зіграли внічию з "Олександрією" - 1:1. В УПЛ "Шахтар" займає друге місце, відстаючи від "Динамо" на 3 очки.

Слова перед матчем

Головний тренер "Боруссії" Марко Розе:

"Перший матч нам не допоможе. Ми залишили ті 6:0 в минулому. Такі матчі можуть іноді трапитися з ким завгодно. "Шахтар" вийде з іншим настроєм і гратиме на перемогу. У них багато сильних сторін. Ми в хорошій формі. Знаємо, що можемо направити події в потрібне нам русло".

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру:

"Можливо, проти такого суперника, як "Боруссія", нічия була б непоганим результатом, але ми будемо намагатися перемогти. Якщо гра покаже, що ми можемо перемогти, то нічия мене не потішить. Але якщо гра буде розвиватися так, що більш справедлива буде нічия, я це прийму".

Травми та дискваліфікації

"Боруссії" через коронавірус не допоможуть форвард Алассан Плеа та захисник Рамі Бенсабаіні. У лазареті знаходиться півзахисник Йонас Хофманн.

У "Шахтаря" не зіграють Тайсон, Давид Хочолава і Дентіньо. Вже давно травмовані Євген Коноплянка та Ісмаїлі.

Орієнтовні склади

"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведи, Вендт, Крамер, Нойхаус, Херманн, Штіндль, Тюрам, Емболо

"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Соломон, Мораес

Арбітр

Судити матч буде відомий турецький рефері Джюнейт Чакир.

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Автор: Антон Дудар