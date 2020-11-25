Чемпіон України знову був розгромлений командою з Менхенгладбаха.

Футболісти донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко та Сергій Кривцов поділилися емоціями після поразки від гладбахської "Боруссії" в Лізі чемпіонів з рахунком 0:4.

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Гравці дали коментарі в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Матвієнко зазначив, що не може назвати причину провалу:

"Дуже погано зіграли сьогодні. Зараз вже немає сенсу щось говорити. Потрібно трохи охолонути, переглянути гру і зрозуміти, що було не так. Складно сказати, чому так було. Я був на полі і не бачив картини в цілому.

Думаю, у нас є експерти, яким є що сказати. Давно не грав зліва, трохи незручно було. Але потренувався і вже звик".

Кривцов не став називати гру команди поганою і підкреслив, що супернику пощастило реалізувати всі свої моменти:

"Моя помилка була з пенальті, пропустили швидкий гол. Наш біч - гра на стандартах, вони привели до двох голів. Не можу сказати, що ми сьогодні погано грали. Був такий матч, коли все залетіло у ворота. У другій половині ми точно не поступалися по грі. Але знову гол зі стандарту і маємо те, що маємо.

Важко було обігравати Тюрама та Емболо, ми в основному залишалися два у два з Бондарем. Тут не можна викидатися і ризикувати, це загрожує виходом два в один на наші ворота".

"Боруссія" М - "Шахтар": підсумки матчу

Поєдинок проходив на стадіоні "Боруссія-Парк" при порожніх трибунах.

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" М - "Шахтар".

"Гірники" пропустили від гладбахців десять голів у двох зустрічах.

"Боруссія" після чотирьох турів закріпилася на першому місці в групі B, набравши 8 очок. "Шахтар" залишається другим з 4 пунктами, але "Реал" (4) з "Інтером" (2) свій матч у цьому турі ще не зіграли.

Наступний матч у групі "Шахтар" проведе на своєму полі 1 грудня проти мадридського "Реала".

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру знайшов різницю у двох розгромах від "Боруссії".

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Автор: Данило Слесь