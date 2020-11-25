Португальський фахівець вважає, що команда зіграла краще, ніж у першому поєдинку.

Головний тренер донецького "Шахтаря"Луїш Каштру прокоментував розгромну поразку від менхенгладбахської "Боруссії" (0:4) у Лізі чемпіонів.

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Фахівець дав свою оцінку минулій грі в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Тренер заявив, що цього разу команда виглядала краще, ніж у першому матчі з "Боруссією" (0:6) на початку листопада:

"У першому матчі, поза жодними сумнівами, "Боруссія" була кращою за нас і заслужила різницю в 6 м'ячів. У першому матчі ми не існували на полі, але я не буду повторюватися та аналізувати попередню зустріч.

У цьому матчі було по-іншому. Так, були певні крихкості з нашого боку, особливо при стандартних положеннях. Але в цьому матчі нам вдалося володіння м'ячем у 53 відсотки, більше кутових, більше на 37 атак, ніж у "Боруссії". По небезпечних атаках було 38-38. Тут більш збалансована гра".

Каштру також відзначив погану реалізацію своїх підопічних:

"Суперник оформив 6 ударів по наших воротах, забив з них 4 м'ячі. Нам не вистачило завершення атак. Але чи відображає різниця в 4 м'ячі цю гру - ні. Різниця в 6 голів у першому матчі - справедлива, сьогодні в 4 - ні.

"Боруссія" змогла створити більше моментів, була більш ефективна. Результат завжди відображає те, яка була гра, скільки було забито і пропущено. Не буду говорити, заслужена чи незаслужена перемога суперника. Футбол - це голи та рахунок, який ми бачимо в кінці".

"Боруссія" М - "Шахтар": підсумки матчу

Поєдинок проходив на стадіоні "Боруссія-Парк" при порожніх трибунах.

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу" Боруссія "М -" Шахтар".

"Гірники" пропустили від гладбахців десять голів у двох зустрічах.

"Боруссія" після чотирьох турів закріпилася на першому місці в групі B, набравши 8 очок. "Шахтар" залишається другим з 4 пунктами, але "Реал" (4) з "Інтером" (2) свій матч у цьому турі ще не зіграли.

Наступний матч у групі "Шахтар" проведе на своєму полі 1 грудня проти мадридського "Реала".

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Автор: Данило Слесь