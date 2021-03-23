"Містер" зрозумів як краще почати комунікацію з колективом.

Страж воріт київського "Динамо" Георгій Бущан розповів про перші дні Мірчі Луческу в столичному гранді.

Про це стало відомо з інтерв'ю воротаря для YоuTube-каналу BurBuzz.

"Я отримую величезне задоволення від роботи з Луческу. Окрім того, що помінявся тренувальний процес, він прийшов і перше, що сказав: "Ви - кращі молоді гравці цієї країни. У вас великий клуб з великими традиціями. Ви повинні повірити в себе. Без віри в себе у вас нічого не вийде". Він вселяє віру", - пригадує голкіпер.

"Це його велика заслуга і в той період ми повірили, що це можливо. Тому що ми вміємо, все можемо - нахабства нам бракувало. Стали більше часу проводити на базі, акцент на теорію, тренувальний процес, багато нових вправ. Раніше розбирали суперників не так, як сьогодні. Дуже багато вправ - здавалося б, вони старі, але в них є щось нове. Дуже цікавий тренувальний процес", - залишив схвальний відгук Бущан.

Зауважимо, що 26-річний воротар в цьому сезоні остаточно забронював за собою статус основного в команді та провів 17 матчів в УПЛ.

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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, вийшовши в плей-офф Ліги Європи, і вже здолали "Брюгге" в 1/16 фіналу ЛЄ.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

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Автор: Будрін Артем