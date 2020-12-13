У 13-му турі чемпіонату України "Десна" обіграла "Маріуполь". Команди проводили матч на "Олімпійському" в Києві.
Обидва м'ячі чернігівці забили в дебюті другого тайму. Спершу Єгор Картушов направив м'яч у сітку з меж воротарського, а через шість хвилин Дмитро Хльобас завершив контратаку "Десни".
"Десна" набрала 23 очки і на зимову перерву йде на третьому місці в таблиці. У "Маріуполя" - 16 очок і дев'яте місце.
"Десна" - "Маріуполь" - 2:0
Голи: Картушов, 50, Хльобас, 56
"Десна": Паст, Полегенько, Тамм, Імереков, Конопля, Огіря, Домбровський, Хльобас (Арвеладзе, 75), Мудрик (Картушов, 46), Гуцуляк (Старенький, 87), Дегтярьов (Будківський, 46)
"Маріуполь": Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравський (Бондаренко, 60), Петерман (Велєв, 67), Чех, Мішнєв, Топалов, Горбунов, Очеретько (Доброхотов, 88), Сікан (Кулаков, 46)
Попередження: Домбровський, Чоботенко, Бондаренко, Чех
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
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