"Динамо" не змогло обіграти "Колос" в домашньому матчі.

Київське "Динамо" в рамках по 13-го туру УПЛ приймало "Колос". Гра проходила в Києві на стадіоні імені Лобановського і закінчилася нічиєю 2:2.

Перший тайм зустрічі пройшов у рівній і обопільній боротьбі. На 19-й хвилині у Селезньова був хороший момент, але він не зумів нормально пробити головою із забійної позиції у воротарській Бущана. Найнебезпечніший момент у "Динамо" був в середині тайму: Супряга перед порожніми воротами замикав простріл Миколенка з лівого флангу, але якимось дивом не зумів переправити м'яч у сітку воріт.

Рахунок у матчі несподівано відкрили гості в дебюті другого тайму: Селезньов чітко реалізував спірний пенальті, призначений після фолу Миколенка на ньому ж. Захисник "Динамо" нібито відмахнувся у штрафному від форварда "Колоса". Далі ситуація в матчі для киян ще більше погіршилася: Шепелєв отримав червону картку за накладку проти Чорноморця на чужій половині (долю епізоду вирішили після перегляду VAR). На 70-й хвилині склади команд зрівнялися. Після перегляду відеоповтору за фол останньої надії з поля був видалений Максименко. А через кілька хвилин вже у ворота "Колоса" був призначений удар з точки (не менш спірний, ніж у першому випадку). Циганков легко переграв Волинця з пенальті. Кияни зуміли вийти вперед на 84-ій хвилині, коли Циганков з третьої спроби таки пробив Волинця. А буквально у наступній атаці "Колос" відігрався після удару Антюха і рикошету від Миколенка.

До основного часу арбітр компенсував вісім хвилин. "Динамо" влаштувало фінальний штурм воріт гостей, але "Колос" вистояв.

"Динамо" - "Колос" - 2:2

Голи: Циганков (з пенальті), 74, 84 - Селезньов (з пенальті), 49, Антюх, 87

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Сирота (Караваєв. 46), Попов, Миколенко, Шапаренко (Ледньов, 90+4), Андрієвський (Сидорчук, 63), Шепелєв, Циганков, Супряга (Вербич, 46), Родрігес (Гармаш, 46).

"Колос": Волинець, Ром, Петров, Максименко, Чорноморець, Мілько (Новак, 76), Ільїн (Морозко, 80), Оріховський, Костишин (Задоя, 61), Антюх, Селезньов (Лисенко, 81).

Попередження: Миколенко, Шапаренко, Циганков - Костишин, Селезньов, Ільїн, Мілько, Волинець

Вилучення: Шепелєв, 54 - Максименко, 70

Відео голів матчу

Відео вилучень

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Автор: Олег Давигора