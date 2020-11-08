У матчі "Динамо" - "Шахтар", який проходить на "Олімпійському" в Києві, завершився перший тайм.
На УНІАН доступна відео трансляція матчу Динамо - Шахтар.
Перша половина зустрічі завершилася з мінімальною перевагою "Шахтаря", який володів ініціативою.
Єдиний гол був забитий на 34-й хвилині - Додо навісив з правого флангу, Руслан Нещерет помилився на виході, а Жуніор Мораєс завдав прицільного удару головою.
Перед перервою "Динамо" залишилося в меншості. Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору скасувала жовту картку для Сергія Сидорчука і показала пряму червону.
Відзначимо, що в заявці "Динамо" на цей матч у зв'язку зі спалахом коронавірусу в клубі опинилося всього 16 осіб.
"Динамо" - "Шахтар" - 0:1 (після першого тайму)
Гол: Мораєс, 34
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