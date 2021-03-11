Мірча Луческу вважає, що "Вільярреал" заслужив перемогу в Києві.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку від "Вільярреала" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Підсумки матчу румунський тренер підвів в ефірі телеканалу "Футбол 1", передає dynamo.kiev.ua.

"Ми грали з сильною командою, в цьому головна причина результату. Командою більш досвідченою, що грає в більш сильному чемпіонаті і регулярно в єврокубках. В цьому різниця. Не треба шукати нічого іншого. "Вільярреал" просто сильніший. Він дуже вдало використовує свої шанси. А ми помилялися в обороні, наші молоді захисники допустили ряд помилок, якими скористалися швидкі і технічні гравці "Вільярреала", - сказав Луческу.

"Вільярреал" переміг заслужено. Напевно, ми могли зіграти 1:2", - додав тренер.

При цьому румунський фахівець підкреслив, що, якби Віктор Циганков реалізував момент на початку гри, то "все склалося б по-іншому".

За словами Луческу, "Динамо" знову пропустило після стандартів через неуважність і відсутність досвіду: "У нас молоді захисники, їм не вистачає досвіду".

Читайте такожДомашнє фіаско: Динамо програло Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги ЄвропиТакож румунський тренер розповів про те, що сказав своїм підопічним:

"Я сказав хлопцям: грайте з посмішкою на обличчі, з радістю! Тому що те, що ви вже зробили, ніхто не очікував за результатами минулого року. Ніхто не очікував, що ми вийдемо в Лігу чемпіонів і настільки високо піднімемося в єврокубках. Тепер кожна гра для вас це бонус".

"Динамо" - "Вільярреал": підсумки матчу

"Динамо" програло "Вільярреалу" з рахунком 0:2. Голи на рахунку захисників Пау Торреса і Рауля Альбіоля.

"Динамо" не завдало жодного удару в створ та не змогло забити в третьому з п'яти домашніх матчів в основній сітці єврокубків в цьому сезоні.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com визнано Хуана Фойта (оцінка - 8,1). У складі "Динамо" - Георгія Бущана (7,1).

35-річний Рауль Альбіоль провів свій 100-й матч у єврокубках. Він четвертий іспанський захисник, якому в 21 столітті підкорилася ця планка (після Серхіо Рамоса, Жерара Піке і Карлеса Пуйоля).

Зустріч у відповідь відбудеться в Іспанії 18 березня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар