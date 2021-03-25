Дідьє Дешам прокоментував нічию з українською збірною.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам дав свої коментарі після нічиєї в матчі 1-го туру відбору на ЧС-2022 проти України (1:1).

Дешама цитує офіційний сайт УАФ.

"Звичайно, я незадоволений результатом поєдинку. У першій половині гри ми мали перевагу і багато і гостро атакували. Але суперник дуже добре захищався. Ми переглянули близько двадцяти матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив свій вибір і отримав позитивний для його команди результат", - заявив Дешам.

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"Так, я знаю, що моя команда зараз не в найкращих кондиціях. Тут цілий ряд причин. Але я не виправдовуюся. Завжди важко боротися з суперником, який настільки щільно захищається. Ми отримали тільки бал. Але вже в неділю в Казахстані все буде іншим: гра, погода, суперник...", - додав тренер.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України виставив на гру оборонну схему з трьома центральними захисниками.

Франція - Україна: підсумки матчу

Матч Франція - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Антуана Грізманна українці відповіли ударом Сергія Сидорчука, після якого м'яч влетів у сітку рикошетом від Преснеля Кімпембе. Спершу м'яч був записаний, як автогол, але пізніше УЄФА переписав його на Сидорчука.

Франція і Україна зустрічалися в 11-й раз в історії. Внічию команди зіграли вчетверте (в України - одна перемога і шість поразок).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Антуан Грізманн (оцінка - 7,9). В України - Микола Матвієнко (оцінка - 7,7).

Збірна України за матч не завдала жодного удару в створ (всього - 4 удари). У Франції - 18 ударів (3 - у площину воріт).

Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України (24 роки і 98 днів).

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 28 березня, коли прийматиме в Києві команду Фінляндії. Франція в цей же день зіграє в Казахстані.

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Автор: Антон Дудар