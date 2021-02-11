Томас Тухель готовий дати другий шанс Кепі.

Новоспечений головний тренер "Челсі" Томас Тухель підтримав голкіпера Кепу Аррісабалагу, який отримає ігрову практику в матчі 1/8 фіналу Кубку Англії з "Барнслі".

Про це повідомляє Sky Sports.

"Ми розраховуємо на Кепу, і нам потрібні три сильні воротарі, щоб досягти наших цілей", - сказав Тухель.

"Дуже важливо зауважити, що йому не треба виступити надуспішно. Я хочу, щоб він провів нормальний матч. Йому не треба сьогодні доводити мені або комусь ще, що готовий стати основним воротарем збірної Іспанії влітку. Він просто повинен продемонструвати свій рівень, ні більше, ні менше. У нього великі цілі та великі особисті амбіції. Це нормально, тому він тут", - продовжив думку німецький фахівець.

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"З боку здавалося, що у нього, можливо, були якісь складнощі в спортивному плані, може, на нього трохи давили обставини його трансферу. Знаходячись в клубі, я бачу хорошого, приємного хлопця, відкритого і працелюбного, очевидно якісного гравця. Так що для нього це новий початок. У мене немає з ним історії, і я сподіваюся, що не буде ніяких труднощів, тому що я не бачу передумов для цього. Наша робота - довести Кепу до межі можливостей, довіряти йому і розвинути його сильні сторони", - оптимістично налаштований Тухель.

Нагадаємо, що влітку 2018 року "Атлетик" з Більбао продав Кепу в "Челсі" за 80 мільйонів євро, що є абсолютним рекордом за всю історію футболу серед трансферів воротарів.

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Автор: Будрін Артем