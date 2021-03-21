"Колос" та "Зоря" зустрічалися в рамках 19-го туру чемпіонату України. Поєдинок відбувся на стадіоні "Колос" у Ковалівці.
Все вирішив гол 32-річного Володимира Лисенка, який на 42-й хвилині поцілив у сітку воріт та приніс перемогу господарям.
Ця звитяга дозволила "Колосу" піднятися на 6-е місце і мати в активі 29 очок.
"Зоря" перебуває на 3-й сходинці та має 32 залікові пункти. Щільність в турнірній таблиці максимальна і відстань між 6-м та 3-м місцем незначна. Боротьба за медалі в самому розпалі.
"Колос" - "Зоря" - 1:0
Гол: Лисенко, 42
"Колос": Волинець, Чорноморець, Гавриш, Петров, Золотов, Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Мілько, 27), Чурко (Ільїн, 74) Костишин (Смирний, 74) Лисенко (Ісаєнко, 85).
"Зоря": Васіль, Жуніньо (Циганікс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Іванісеня, Хомченовський, Назарина, Кочергін, Громов (Кабаєв, 68), Юрченко, Гладкий (Шахаб, 68), Аллах'яр.
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