Кріштіану Роналду раніше обійшов Пеле, а тепер зрівнявся з екс-форвардом збірної Чехословаччини.

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду повторив світовий рекорд за кількістю голів в офіційних матчах.

Це сталося після того, як Роналду забив гол у ворота "Сассуоло" в матчі чемпіонату Італії. Цей м'яч став для нього 759-м у кар'єрі за клуби та збірні.

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Як повідомляє Squawka у Twitter, за цим показником Роналду зрівнявся з легендарним форвардом збірних Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном.

Наступний гол зробить Роналду одноосібним рекордсменом.

На третьому місці в списку йде Пеле, на рахунку якого 757 голів.

Варто відзначити, що за підрахунками Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Біцан забив 805 голів, у Роналду - 777, а на третьому місці - бразилець Ромаріо (772).

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Автор: Антон Дудар