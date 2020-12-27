З собакою з Болівії сталася голлівудська історія.

Бездомний пес став зіркою матчу вищого дивізіону чемпіонату Болівії між командами "Стронгест" і "Насіональ".

Відео епізоду опублікував Worldwide news в YouTube.

Пес вибіг на поле у другому таймі. При цьому він вже встиг вкрасти бутсу одного з футболістів і бігав з нею в зубах. Тварина пробіглася по полю, після чого лягла на газон і почала гризти взуття.

У підсумку гравець "Стронгеста" Рауль Кастро взяв собаку на руки і забрав за межі поля, де передав поліції.

Матч відбувся в четвер, а в суботу пса, який став знаменитим, знайшли в центрі міста Ла-Пас з серйозними травмами - швидше за все, він був збитий машиною - і передали в притулок для тварин.

Як повідомляє paginasiete.bo, Кастро, дізнавшись про це, пообіцяв, що візьме пса собі. Футболіст зв'язався з притулком, в який доставили цуценя, і вніс кошти, щоб йому надали всю необхідну допомогу. Кастро сказав, що забере пса відразу після того, як його команда повернеться з виїзного матчу.

Також повідомляється, що собака отримала кличку Качіто.

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Автор: Антон Дудар