Фіналіст Ліги чемпіонів 2019-2020 "Парі Сен-Жермен" вступив у боротьбу за нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє ESPN.
Джерело зазначає, що представники ПСЖ вже зв'язувалися з батьком і агентом зіркового футболіста Хорхе Мессі.
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Паризький клуб хоче в січні почати переговори щодо трансферу аргентинця.
Взимку у Мессі залишиться півроку за угодою з "Барселоною". Він зможе укласти попередній контракт з іншим клубом.
Нагадаємо, 33-річний Мессі виступає за "Барселону" протягом всієї своєї кар'єри.
На Мессі також претендує англійський "Манчестер Сіті".
Ліонель Мессі міг покинути "Барселону": хронологія подій
- 25 серпня Мессі поінформував керівництво "Барселони" про своє бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. "Барселона" не хотіла відпускати гравця, заявляючи, що Мессі може покинути клуб тільки за відступні в розмірі 700 мільйонів євро.
- Мессі не з'явився на медобстеження і перших тренуваннях "Барселони" перед новим сезоном.
- Ла Ліга зробила заяву про те, що контракт Мессі з "Барселоною" все ще дійсний, а для його розірвання клуб повинен отримати повну суму відступних.
- 4 вересня Мессі вперше розповів про бажання піти з клубу, але заявив, що залишається в "Барселоні".
- 7 вересня аргентинець вже приступив до тренувань з "Барселоною".
- Екс-президент "Барселони" Жозеп Бартомеу пояснив, чому не відпустив Мессі.
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