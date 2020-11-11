"Парі Сен-Жермен" зацікавлений у підписанні аргентинця.

Фіналіст Ліги чемпіонів 2019-2020 "Парі Сен-Жермен" вступив у боротьбу за нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє ESPN.

Джерело зазначає, що представники ПСЖ вже зв'язувалися з батьком і агентом зіркового футболіста Хорхе Мессі.

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Паризький клуб хоче в січні почати переговори щодо трансферу аргентинця.

Взимку у Мессі залишиться півроку за угодою з "Барселоною". Він зможе укласти попередній контракт з іншим клубом.

Нагадаємо, 33-річний Мессі виступає за "Барселону" протягом всієї своєї кар'єри.

На Мессі також претендує англійський "Манчестер Сіті".

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Автор: Антон Дудар