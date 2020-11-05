"Динамо" дало бій "Барселоні", а "Манчестер Юнайтед" несподівано програв у Туреччині.

4 листопада пройшли матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах E, F, G і H.

"Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" на виїзді, але залишилося на третьому місці в групі G.

"Ференцварош" Сергія Реброва приймав "Ювентус" і не зміг вистояти проти чемпіона Італії, зазнавши розгромної поразки. Несподівано програли в гостях "Манчестер Юнайтед" і ПСЖ.

Результати матчів

Група E

"Челсі" - "Ренн" - 3:0

Голи: Вернер, 10 (з пенальті), 41 (з пенальті), Абрахам, 50

"Севілья" - "Краснодар" - 3:2

Голи: Ракітіч, 42, Ен-Несері, 69, 72 - Шапі, 17, Берг, 21

Положення команд: "Челсі" - 7 очок, "Севілья" - 7, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1

Група F

"Зеніт" - "Лаціо" - 1:1

Голи: Єрохін, 32 - Кайседо, 82

"Брюгге" - "Боруссія" Д - 0:3

Голи: Азар, 14, Холанд, 18, 32

Положення команд: "Боруссія" Д - 6 очок, "Лаціо" - 5, "Брюгге" - 4, "Зеніт" - 1

Група G

"Ференцварош" - "Ювентус" - 1:4

Голи: Болі, 90 - Мората, 7, 60, Дібала, 73, Двалі (автогол), 81

"Барселона" - "Динамо" - 2:1

Голи: Мессі, 5 (з пенальті), Піке, 65 - Циганков, 75

Положення команд: "Барселона" - 9 очок, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1

Група H

"Істанбул Башакшехір" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голи: Ба, 13, Вішча, 41 - Марсьяль, 43

"РБ Лейпциг" - ПСЖ - 2:1

Голи: Нкунку, 42, Форсберг, 57 - Ді Марія, 6

Положення команд: "МЮ" - 6 очок, "РБ Лейпциг" - 6, ПСЖ - 3, "Істанбул Башакшехір" - 3

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

3-й тур Ліги чемпіонів: результати 3 листопада.

Графік матчів групового раунду: 4 тур - 24/25 листопада, 5 тур - 1/2 грудня, 6 тур - 8/9 грудня.

"Шахтар" у 3-му турі зазнав поразки від "Боруссії" Менхенгладбах з принизливим рахунком.

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

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Автор: Данило Слесь