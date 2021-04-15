15 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися півфіналісти турніру.
Результати матчів
"Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія) - 0:4 (перший матч - 1:1)
"Вільярреал" (Іспанія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2:1 (перший матч - 1:0)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:0 (перший матч - 2:0)
"Рома" (Італія)- "Аякс" (Нідерланди) - 1:1 (перший матч - 2:1)
Ліга Європи: півфінальні пари
"Манчестер Юнайтед" - "Рома"
"Вільярреал" - "Арсенал"
Нагадаємо, жеребкування 1/2 фіналу відбулося разом з жеребкуванням 1/4 фіналу, тому півфінальні пари відомі вже зараз.
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Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
- Боротьбу за трофей продовжить одна команда, яка раніше вигравала турнір - "Манчестер Юнайтед".
- "Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.
- Півфінальні матчі заплановані на 29 квітня і 6 травня.
- Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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