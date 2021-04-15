Ліга Європи: результати матчів у відповідь 1/4 фіналу, півфінальні пари

У півфіналі зіграють два англійських клуби, один іспанський та один італійський.

15 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися півфіналісти турніру. Результати матчів "Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія) - 0:4 (перший матч - 1:1) "Вільярреал" (Іспанія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2:1 (перший матч - 1:0) "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:0 (перший матч - 2:0) "Рома" (Італія)- "Аякс" (Нідерланди) - 1:1 (перший матч - 2:1) Ліга Європи: півфінальні пари "Манчестер Юнайтед" - "Рома" "Вільярреал" - "Арсенал" Нагадаємо, жеребкування 1/2 фіналу відбулося разом з жеребкуванням 1/4 фіналу, тому півфінальні пари відомі вже зараз. Читайте такожЛіга чемпіонів: визначилися півфінальні пари Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати Боротьбу за трофей продовжить одна команда, яка раніше вигравала турнір - "Манчестер Юнайтед".

"Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.

Півфінальні матчі заплановані на 29 квітня і 6 травня.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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