Арсенал розгромив Славію / фото REUTERS

15 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися півфіналісти турніру.

Результати матчів

"Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія) - 0:4 (перший матч - 1:1)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2:1 (перший матч - 1:0)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:0 (перший матч - 2:0)

"Рома" (Італія)- "Аякс" (Нідерланди) - 1:1 (перший матч - 2:1)

Ліга Європи: півфінальні пари

"Манчестер Юнайтед" - "Рома"

"Вільярреал" - "Арсенал"

Нагадаємо, жеребкування 1/2 фіналу відбулося разом з жеребкуванням 1/4 фіналу, тому півфінальні пари відомі вже зараз.

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Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

  • Боротьбу за трофей продовжить одна команда, яка раніше вигравала турнір - "Манчестер Юнайтед".
  • "Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.
  • Півфінальні матчі заплановані на 29 квітня і 6 травня.
  • Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

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Автор: Антон Дудар