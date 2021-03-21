Для Анатолія Безсмертного це був другий матч на місточку тренера "Львову".

"Львів" та "Шахтар" зустрічалися в рамках 19-го туру чемпіонату України. Поєдинок відбувся на стадіоні "ОСК Металліст".

Команда Анатолія Безсмертного тричі вела в рахунку. У першому таймі львівський клуб першим вийшов вперед зусиллями Альваро Тавареша, проте за 7 хвилин Манор Соломон відновив статус-кво.

В дебюті другого тайму Назарій Нич знову вивів господарів вперед, але все той же Соломон за 7 хвилин відновив паритет.

На 72-й хвилині голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін сфолив і заробив жовту картку. А "Львів" отримав право пробити пенальті, яке холоднокровно реалізував 24-річний бразилець Шина. На додаток, він був сьогодні з капітанською пов'язкою.

Ця звитяга дозволила львів'янам піднятися з останнього місця на 12-е і мати в активі 15 очок. "Шахтар" посідає друге місце і відстає від "Динамо" на 7 очок. У "гірників" - 39 балів.

ПФК "Львів" - "Шахтар" - 3:2

Голи: Альваро, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56

ПФК "Львів": Костик, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо (Бусько, 77), Брікнер (Довгий, 64), Шина (Семенів, 77), Альваро (Сабіно, 64), Чир’як, Ернест (Ременяк, 90+4), Нич.

"Шахтар": Трубін, Матвієнко, Вітао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Тете (Дентіньо, 71), Мораєс.

Українська Прем'єр-ліга: 19-й тур

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Автор: Будрін Артем