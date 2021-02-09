Французький журнал France Football, який вручає "Золотий м'яч", виніс на обкладинку свіжого номера нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.
Однак при цьому аргентинець зображений не у формі свого нинішнього клубу, а у футболці "Парі Сен-Жермен", який зацікавлений у трансфері зіркового гравця.
Колаж приурочено тому, що France Football випустив статтю, присвячену можливому трансферу Мессі в паризький клуб. Матеріал вийшов із заголовком "Секретна карта ПСЖ".
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Нагадаємо, раніше в ПСЖ підтвердили інтерес до підписання Мессі.
Ліонель Мессі: можливий відхід з "Барселони"
- 25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.
Головним претендентом на Мессі на той момент називали "Манчестер Сіті". Батько і агент аргентинця Хорхе Мессі навіть літав в Манчестер на переговори.
Пізніше екс-президент "Барселони" Жозеп Бартомеу заявив, що не міг дозволити Мессі піти.
Наступного літа у Мессі закінчиться контракт з "Барселоною" і він може покинути клуб у статусі вільного агента. Вже зараз аргентинець може вести переговори з іншими клубами.
Сам Мессі нещодавно заявив, що не буде приймати рішення про відхід з клубу до літа.
Інтерес до підписання зіркового форварда підтвердив спортивний директор ПСЖ. Також головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно заявив, що "було б чудово", якби у нього з'явилася можливість попрацювати з Мессі. За інформацією ЗМІ, самому аргентинцеві не подобається шум, який ПСЖ створює в пресі навколо його можливого трансферу.
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