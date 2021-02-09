France Football присвятив матеріал можливому трансферу зіркового аргентинця.

Французький журнал France Football, який вручає "Золотий м'яч", виніс на обкладинку свіжого номера нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Однак при цьому аргентинець зображений не у формі свого нинішнього клубу, а у футболці "Парі Сен-Жермен", який зацікавлений у трансфері зіркового гравця.

Колаж приурочено тому, що France Football випустив статтю, присвячену можливому трансферу Мессі в паризький клуб. Матеріал вийшов із заголовком "Секретна карта ПСЖ".

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Нагадаємо, раніше в ПСЖ підтвердили інтерес до підписання Мессі.

Ліонель Мессі: можливий відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Головним претендентом на Мессі на той момент називали "Манчестер Сіті". Батько і агент аргентинця Хорхе Мессі навіть літав в Манчестер на переговори.

Пізніше екс-президент "Барселони" Жозеп Бартомеу заявив, що не міг дозволити Мессі піти.

Наступного літа у Мессі закінчиться контракт з "Барселоною" і він може покинути клуб у статусі вільного агента. Вже зараз аргентинець може вести переговори з іншими клубами.

Сам Мессі нещодавно заявив, що не буде приймати рішення про відхід з клубу до літа.

Інтерес до підписання зіркового форварда підтвердив спортивний директор ПСЖ. Також головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно заявив, що "було б чудово", якби у нього з'явилася можливість попрацювати з Мессі. За інформацією ЗМІ, самому аргентинцеві не подобається шум, який ПСЖ створює в пресі навколо його можливого трансферу.

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Автор: Антон Дудар