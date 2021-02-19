Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко включений до символічної збірної Ліги Європи за підсумками перших матчів 1/16 фіналу.
Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.
Читайте такожЛіга Європи: результати перших матчів 1/16 фіналуМатвієнко успішно зіграв на лівому фланзі оборони в матчі проти "Маккабі". Він відзначився результативною передачею на Алана Патріка, а також був визнаний найкращим гравцем матчу за версією порталу WhoScored.
Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:
Андреас Лінде ("Мольде"), Метт Доерті ("Тоттенхем"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Ерік Байї ("МЮ"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Деніел Джеймс, Бруно Фернандеш (обидва - "МЮ"), Крістоф Баумгартнер (Хоффенхайм), Кенеді ("Гранада"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мунас Даббур ("Хоффенхайм")
"Маккабі" - "Шахтар": підсумки матчу
- "Шахтар" обіграв "Маккабі" в гостях з рахунком 2:0.
- "Гірники" перервали безпрограшну серію "Маккабі", яка налічувала 14 матчів (13 - в чемпіонаті Ізраїлю і 1 - в Лізі Європи).
- Алан Патрік вдруге поспіль забив перший гол "Шахтаря" в році. У 2020-му він відзначився в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки".
- "Шахтар" вперше з сезону 2016-2017 переміг в єврокубках в гостях з різницею в два м'ячі.
- Луїш Каштру підбив підсумки матчу проти "Маккабі".
- Зустріч у відповідь команд відбудеться 25 лютого.
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