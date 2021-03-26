36-річний фахівець спробує зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Один з головних кандидатів на виліт з УПЛ "Минай" призначив нового головного тренера. Цю посаду тепер обійматиме Микола Цимбал.

Про це повідомляє офіційний сайт "Минаю".

Цимбал до цього працював у тренерському штабі свого попередника. Він асистував Василю Кобіну. В структурі клубу він перебуває з 2019 року.

"Вітаємо Миколу Володимировича з цим призначенням та бажаємо успіху!", - зазначено в офіційній заяві команди.

ФК "Минай": останні новини

"Минай" звільнив з поста головного тренера команди Василя Кобіна, який провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та дійшов до 1/2 фіналу Кубку України.

В поточному сезоні УПЛ "Минай" бореться за виживання. У 18 турах вони змогли набрати лише 14 очок і наразі займають передостанню сходинку в таблиці.

Раніше ЗМІ за чутками "сватали" до "Минаю" відомого українського тренера Олександра Севідова, але, вочевидь, в останній момент вибір був зроблений на користь молодого спеціаліста.

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Автор: Будрін Артем