Артем відіграв на полі майже годину гри.

В Ужгороді на стадіоні "Авангард" місцевий "Минай" у рамках 14-го туру чемпіонату України приймав ПФК "Львів". Гості перемогли з рахунком 2:1.

Артем Мілевський вийшов у старті та зіграв 59 хвилин. Результативними діями не відзначився. Його замінив 20-річний нігерієць Угочукву.

Українська Прем'єр-ліга. 14-й тур.

"Минай" – "ПФК Львів" - 1:2

Голи: Шиндер, 47 – Алваро, 13, 45

"Минай": Каніболоцький, Малепе, Матіч, Карась (Маємбе, 85), Книш, Сніжко, Петрусенко (Хахльов, 46), Нурієв, Шпак (Шиндер, 46), Мілевський (Огбонна, 59), Кожанов (Ахмедзаде, 85).

"ПФК Львів": Костик, Якимець, Міхоубі, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 84), Брікнер (Довгий, 57), Алваро (Семенів, 84), Шина, Сабіно, Ернест (Чир’як, 61), Ренан.

Українська Прем'єр-ліга: положення команд

Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 30 очок і на одне очко випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Десна" (23 очки). Тепер з ними зрівнялася і "Зоря", набравши теж 23 очки, але маючи ще гру в запасі.

У зоні вильоту йде "Дніпро-1", у якого в активі 8 очок. "Минай" всього на два очки має більше, ніж "Дніпро-1". В активі ПФК "Львів" 12 пунктів.

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Автор: Будрін Артем